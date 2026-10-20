Realizan 3ra edición del Bazar Rosa

Con la entrega de pelucas oncológicas y prótesis mamarias, así como actividades de apoyo y espacios para impulsar los negocios de mujeres emprendedoras, se realizó este lunes 19 de octubre la tercera edición del Bazar Rosa “Amor que transforma”, en el patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad, organizada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, reunió a cientos de familias entre las 10:00 y las 13:00 horas, con el propósito de promover la solidaridad con las mujeres que enfrentan esta enfermedad y generar espacios de acompañamiento y apoyo social.

Como parte de las acciones, se entregaron cinco pelucas oncológicas y prótesis mamarias, apoyos dirigidos a ciudadanas que atraviesan o han atravesado procesos relacionados con el cáncer de mama. Asimismo se habilitó un espacio para la donación de cabello y la realización de cortes gratuitos, a cargo del estilista Pepe Torres.

El bazar incluyó una dinámica de donación e intercambio de prendas en buen estado, con la intención de facilitar el acceso a ropa para quienes lo necesitaran y fomentar la reutilización de artículos.

Emprendedoras locales

En esta edición participaron más de 25 bazaristas, principalmente mujeres emprendedoras que instalaron puestos para ofrecer sus productos y acercar sus negocios a nuevos clientes.

La actividad también contó con la participación de asociaciones civiles, universidades y Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecos), que se sumaron a las acciones organizadas durante la jornada.

Entre las actividades complementarias se realizó una clase de yoga, mientras que la marimba del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) aportó un componente musical al encuentro.

Al evento asistieron el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres; la directora del DIF municipal, Stephanie Firas Córdova; el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, así como integrantes del Cabildo, entre ellos la regidora Iturbide.

Prevención y acompañamiento

La realización del bazar coincidió con el 19 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos adecuados.