Realizan 4ª Asamblea Plenaria Conatrib

Con el propósito de fortalecer la articulación de los sistemas judiciales del país, se desarrolló la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) desde la capital del estado de Chiapas, con un acto inaugural encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien dio la bienvenida, junto al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, a la ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a titulares y representantes de los 32 Tribunales Superiores del país.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de consolidar una justicia con humanismo, ya que en Chiapas, “hoy se respira la paz, y nada de eso se lograría si no fuera por el acompañamiento del Poder Judicial del Estado; gracias al trabajo que ustedes hacen sentenciando a quienes han cometido delitos, a las y los jueces y magistrados, y a la honestidad, la impartición de justicia ya no es una puerta giratoria”.

Ramírez Aguilar puso de manifiesto que desde lo local se trabaja coordinadamente con los programas Cero Impunidad, Cero Corrupción y La Justicia es la Paz, tres principios que hacen fuerte al modelo de seguridad y paz social, por lo que refrendó, a nombre del pueblo de Chiapas, la apertura de puertas en la entidad para desarrollar estos espacios de reflexión y entendimiento que fortalecen los lazos y trazan el rumbo de la justicia en favor de toda la nación.

Por su parte, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, subrayó que la entidad vive una nueva etapa desde 2024, marcada por la recuperación de la paz y la reconciliación interna. Señaló que la justicia con humanismo, basada en una filosofía adoptada por los tres Poderes del Estado, ha permitido dignificar el servicio judicial y fortalecer los modelos de atención a infancias, adolescencias y grupos en situación de vulnerabilidad.