Realizan 5.º festival gastronómico del tamal

Más de 20 cocineras tradicionales del municipio de Berriozábal participaron en la 5.º edición gastronómica de la feria del tamal realizada en el parque central de dicho municipio, el evento tuvo una duración de dos días y concluyó el 2 de febrero con el tradicional día de virgen de Candelaria.

Dentro de los tamales más buscados fueron los de mole tradicional, mole especial, chipilín con pollo, chipilín con queso, bola, cambray, hierba santa y los de masa colada estilo tabasqueño, así mismo bebidas como atole agrio, arroz con leche, café, atole de cacahuate, ente otros.

El principal objetivo es resaltar la gastronomía local, aseguró Eduardo Salvatierra Rocha, director de turismo municipal de Berriozábal, quién además reveló que al evento asistieron cocineras de comunidades tsotsiles de la localidad y por primera vez de Ciudad Maya.

Dijo que este proyecto nació posterior a la pandemia ante la necesidad de recuperar la economía de los pequeños comerciantes, a cinco años del inicio aseguró que se ha fortalecido y cada año se superan las expectativas. Respecto a las ventas estimadas, el funcionario municipal reveló que en la edición pasada se vendió un aproximado de 8 mil tamales lo cual dejó una derrama económica superior a los 160 mil pesos durante los dos días de evento.

Para la edición del 2026 confía con optimismo superar esas cifras debido a que el número de participantes aumentó al igual que la afluencia de visitantes foráneos gracias a los operativos de seguridad que se mantienen en las carreteras que conectan a la capital y municipios cercanos.

De acuerdo a la tradición mexicana, el 2 de febrero es la fecha en la que las personas que sacaron al niño Dios en la rosca de reyes son los encargados de invitar los tamales a familiares y amigos.