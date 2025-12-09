Realizan 5a. jornada de donación altruista

Como parte de la quinta jornada de donación Latinoamérica Unida Dona Sangre, en el hospital de Las Culturas, se lleva a cabo una campaña durante los días 8 y 9 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas.

Las encargadas de esta campaña recalcaron que la donación de sangre es de importancia incluso para el donante, pues le ayuda a conocer su estado de salud a través de estudios como la serología, que ayuda a diagnosticar sífilis, VIH, hepatitis y tularemia, entre otros.

Requisitos

Ser mayor de 18 años y menor de 60 años, pesar más de 60 kilos. En caso de tener alguna enfermedad como diabetes, la indicación es que esté bajo control, se recomienda no tener caries, ya que al padecer de una nivel 3, las bacterias de esta tienen contacto con los torrentes sanguíneos. Si se vacunó debe esperar por lo menos 28 días para ser candidato a donante.

La frecuencia con la que una persona puede donar sangre es de tres o cuatro meses. Por otro lado, la donación de plaquetas puede ser cada 15 días, sin embargo, las responsables indicaron que este proceso sólo se realiza en la capital del estado por las máquinas que se requieren, incluso cuando señalan que San Cristóbal está en constante necesidad de este elemento para pacientes con leucemia y cáncer.

Por lo general, los donantes son familiares de pacientes que ya requieren de transfusión de sangre. Cuando llegan voluntarios, indican las organizadoras que se les intenta dar prioridad “porque vienen sin que nadie los llame, sin recibir nada económico y por su propio interés” señalaron. Durante el primer día de campaña recibieron a seis voluntarios.

Respecto a la edad, los interesados deben tener entre 25 y 35 años; informan que en voluntarios es equitativo el recibimiento de hombres y mujeres, pero en familiares con pacientes, suelen recibir mas donantes masculinos.