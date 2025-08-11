Realizan 7ª. Mesa de Diálogo en Pantelhó

Las Fiscalías de Delitos Electorales y de Justicia Indígena participaron en la Séptima Mesa de Diálogo y Construcción de Paz para garantizar los derechos políticos-electorales en el Proceso Electoral Local Extraordinario de Pantelhó 2025 y fortalecer la pacificación y seguridad integral de la región.

La reunión se realizó en el domo de la comunidad San Martín Caballero de dicho municipio, en el marco del cumplimiento de la Sentencia SUP-REC-3/2025 de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, emitida el 21 de mayo de 2025, en la que se ordenó al Congreso del Estado de Chiapas convocar a elecciones extraordinarias en dicho municipio, así como a diversas autoridades estatales trabajar en un Plan Integral de Pacificación y Seguridad.

Encuentro

Asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría General de Gobierno y Mediación, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría de Humanismo, Secretaría de Salud y Secretaría de Protección Civil del Estado.

Intervinieron también habitantes de las comunidades de San José del Carmen, Chixtej, Nueva Esperanza, Nueva Jerusalén, Nueva Maravilla, Fracción El Rosario, San Antonio El Encanto, Fracción San Martín, La Victoria, la Esmeralda, Guadalupe Las Láminas y San Clemente, pertenecientes al municipio.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades electorales, de gobernabilidad y de seguridad pública, para lograr la paz y el orden, así como para fomentar la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 en el municipio de Pantelhó.