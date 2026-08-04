Realizan acciones a favor del ambiente

Integrantes del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal, Guardianas y Guardianes de los humedales de San Cristóbal de Las Casas, realizaron acciones permanentes comunitarias en favor del cuidado del medio ambiente, con acciones y la participación activa de las y los habitantes de las colonias de la zona sur.

Los ambientalistas realizaron del 2 de febrero al 30 de julio del presente año acciones permanentes comunitarias en favor del cuidado del medio ambiente, con acciones y la participación activa de las y los habitantes de las colonias de la zona sur.

Los Servicios Ambientales 2026 priorizaron la recolección de residuos sólidos en un periodo de seis meses.

Recolectaron 60 toneladas de basura en calles de las colonias, ríos, arroyos, así como en los polígonos de Área Natural Protegida (ANP).

Objetivo

El objetivo de esta actividad fue el de prevenir inundaciones por las lluvias; así mismo, realizaron el desazolve de drenes pluviales para evitar la contaminación de los cuerpos de agua y humedales de montaña María Eugenia y La Kisst en el Valle de Jovel.

Porque dijeron: “Cuidar los ecosistemas de la ciudad es responsabilidad de todas y todos; los humedales son indispensables para el equilibrio ambiental y su función es: prevenir inundaciones por los fenómenos naturales devastadores por el fenómeno de El Niño, proteger su biodiversidad flora y fauna, regular la temperatura de la ciudad por el efecto del cambio climático, función vital captar, filtrar y abastecer de agua para la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.