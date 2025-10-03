Realizan acciones de limpieza en carretera

Con el propósito de evitar accidentes en el tramo carretero Tonalá-Pesquería de Paredón, se realizó una intensa campaña de limpieza para retirar el monte que hay alrededor de la carretera, además de los árboles que tapan la visibilidad de los transportistas, así lo informo personal de Protección Civil (PC), quienes encabezaron los trabajos de limpieza.

Las acciones de limpia iniciaron a las ocho de la mañana y finalizaron a las tres de la tarde; se logró retirar toda la maleza de la orilla la carretera, la cual, debido a su tamaño representaba un riesgo para los vehículos que transitan por la zona.

Por su parte, elementos de PC indicaron que se brindo el apoyo requerido durante las actividades de limpieza, cuyo principal objetivo es evitar que sigan incrementándose los accidentes en la zona.