Realizan acciones para prevenir intoxicaciones

Debido a que en la temporada de lluvias incrementa la recolección, venta y autoconsumo de hongos silvestres, sobre todo en los municipios de las regiones Altos Tsotsil Tseltal y Meseta Comiteca Tojolabal, la Secretaría de Salud del estado, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, realiza acciones de análisis toxicológico y fomento sanitario.

El director del LESP, James Gómez Montes, dio a conocer que en los meses de junio, julio y agosto incrementa la proliferación de hongos silvestres por la época de lluvias, sobre todo en nueve municipios de la Región Altos Tsotsil-Tseltal que registran más antecedentes de intoxicaciones como son: Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Análisis

Mencionó que el Laboratorio Estatal cuenta con el área de toxicología, la cual se encarga de analizar los compuestos tóxicos de los hongos para determinar cómo afectan al organismo, su diagnóstico y tratamiento. Se recomienda que solo personas con conocimientos ancestrales se dediquen a la recolección y que siempre se guarde un ejemplar del hongo que se va a consumir.

Por su parte, el verificador sanitario de la Dipris, Antonio Celorio Parra, indicó que en esa área se encargan de realizar pláticas de fomento en escuelas, con productores de hongos y en mercados, así como la verificación de puestos con venta en los centros de abasto, con énfasis en las jurisdicciones sanitarias de San Cristóbal de Las Casas y Comitán, donde históricamente se registra mayor incidencia por usos y costumbres.

En caso de presentar síntomas como náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómito después del consumo de hongos, se debe acudir a la unidad médica más cercana para evitar daños renales e incluso la muerte.