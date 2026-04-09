Realizan actividades bajo protesta en el Icheja

Trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para los Jóvenes y Adultos (Icheja) realizan sus actividades bajo protesta, ya que exigen salarios dignos y abastecimiento de módulos de continuidad de primaria y secundaria

Asimismo, piden la apertura de la convocatoria para incorporar asesores conforme a las necesidades operativas de la institución.

Pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, instalaron una lona y cartulinas, en las oficinas delegacionales ubicadas en la 12ª. avenida Sur entre la Central y 2ª. calle Poniente, en la colonia Centro de Tapachula.

Compromiso con la población

Aclararon que a pesar de su protesta, se encuentran laborando tanto en las áreas administrativas como operativas, ya que tienen un compromiso con la población a la que atienden en su proceso educativo.

Insistieron en que su principal exigencia es por la justicia salarial, ya que actualmente “los salarios tabulares están al margen de la ley”.

Lo anterior, porque mencionan que la gran mayoría de los empleados del Icheja obtienen remuneraciones menores a un salario mínimo, al considerarlos como “gratificaciones”.