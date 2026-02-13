Realizan actividades para personas con Parkinson

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y del grupo de apoyo ParkinsON Chiapas realizaron en días recientes dos actividades dirigidas a personas que viven con la enfermedad de Parkinson.

El objetivo de estas acciones fue fortalecer a la comunidad ParkinsON Chiapas como un espacio de acompañamiento, intercambio de experiencias y vivencias, así como de aprendizaje de herramientas orientadas al bienestar personal, informó el área de difusión del Ecosur.

Como parte de estas actividades se presentó el libro Parkinson Positivos, editado por la Fundación Davis Phinney, la Universidad de Columbia y la Asociación Americana de la Enfermedad de Parkinson.

Testimonios

Esta obra reúne testimonios de personas de la comunidad latina que viven con Parkinson y ofrece información relevante para mejorar la calidad de vida. El libro fue comentado por Gerardo González e Irene Sánchez, académicos de Ecosur.

Al evento asistieron personas que viven con esta condición, cuidadoras y cuidadores, así como personal médico interesado en el tema.

También participaron tres integrantes de redes de apoyo de Parkinson, quienes compartieron sus estrategias para lograr una vida plena.

Durante la sesión se contó con la participación de Paula Anke Altamirano, neuróloga del Issste en Tuxtla Gutiérrez; Mayela Rodríguez Violante, neuróloga especialista en Parkinson y trastornos del movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México; y Claudia Martínez, representante de la Fundación Davis Phinney.

Taller

También se realizó el taller en Neurorehabilitación en Parkinson, facilitado por Karl Sterling, neurorehabilitador, y Laura Olmos, fundadora de Parkinson Laredo y embajadora líder de la Davis Phinney Foundation.

En el taller participaron 33 personas, entre quienes viven con Parkinson, familiares cuidadores y profesionales de la salud, como personal médico y fisioterapeutas.