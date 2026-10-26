Realizan actividades para promover DD. HH.

Para conmemorar el Aniversario del Día de las Naciones Unidas, y como parte del programa “Mensaje Libre”, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad (SESPyMS) en coordinación con el Área Técnica de Valoración de la Conducta y Educativa, llevó a cabo la realización de simulación de una Asamblea General en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss), el Centro Estatal Preventivo (CEP) y los Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciea’s) del Estado.

En seguimiento al proceso educativo, las Personas Privadas de la Libertad (PPL) actuaron como delegados de los países, debatiendo diferentes temas y dieron a conocer las diferentes banderas.

Propósito

El objetivo de esta actividad, que benefició a mil 328 PPL, de las cuales fueron 76 mujeres, mil 230 hombres y 22 adolescentes, tuvo la intención de dar a conocer a la población penitenciaria los logros realizados y actividades llevados a cabo por las Naciones Unidas, teniendo como propósito mantener la paz, priorizando la cooperación entre las naciones, promoviendo el respeto a los derechos humanos en busca de combatir con la pobreza y analfabetismo.

Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera el compromiso de continuar trabajando con humanismo y trato digno a las personas privadas de la libertad para una mejor reinserción social.