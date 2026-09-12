Realizan actividades por la prevención del suicidio

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas llevó a cabo en escuelas y facultades del Campus IV diversas actividades como parte de la Campaña de Sensibilización y Prevención del Suicidio, los días 9 y 10 de septiembre.

La médico responsable del Módulo de Salud Unach Tapachula, Ángeles Ulloa Espinosa, comentó que el objetivo es hacer visible y concientizar a los estudiantes sobre esta situación.

Objetivo

“La intención es que las personas conozcan los síntomas o signos que pueden percibir que ya no es sano y que es momento de buscar ayuda psicológica o de un especialista”, apuntó.

De esta manera, se realizan actividades como el Rally “Hagamos red, cambiemos la narrativa”, así como el taller “Cambiemos la narrativa; del silencio a la red de apoyo”, impartido por Karen Rocío Ruiz Rizo.

Participación

En estas actividades participaron estudiantes, personal administrativo y docentes de diferentes unidades académicas de la Universidad, como la Facultad de Ciencias de la Administración, Escuela de Humanidades, Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, Facultad de Ciencias Agrícolas.

Asimismo, Ulloa Espinosa hizo saber que en el área de Salud Unach, que se encuentra en la planta baja del SciTech Lab, ubicado a un lado de la Facultad de Ciencias Químicas, cuenta con cuatro áreas: Atención Médica, Atención Sicológica, Atención Nutricional y un Módulo PrevenIMSS.