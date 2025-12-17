Realizan adquisición legal de águila arpía

El águila arpía que llegó a Chiapas tuvo un gasto de operación calculado en tres millones de pesos, la mitad de ellos invertidos en permisos, pero el acto trascendental es que representa una ruta de conciencia y educación ambiental desde el ZooMAT, hacia Chiapas y el mundo.

Así lo explicó el director operativo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) Carlos Guichard, quien detalló que el retorno del ave representa la punta de lanza de un programa para rescatar zonas naturales en Chiapas, donde podría habitar este ejemplar que llega de Brasil con un año y medio de edad.

Reproducción

Dijo que a futuro existen planes de reproducción y reintroducción, aunque los ejemplares que llegan al zoológico son muy jóvenes, ya que para pensar que estén en edad reproductiva y pudiera darse este suceso tendrán que pasar por lo menos entre ocho y diez años.

Actualmente el ave se encuentra en cuarentena, en buen estado de salud y apenas sea posible será presentado a la ciudadanía, desde la premisa que es un animal joven, mediano y habrá que esperar un tiempo para que alcance la envergadura espectacular que lo caracteriza.

Recinto

En cuanto al recinto en que se exhibirá, según los expertos es el más amplio y completo que existirá para esta especie en el mundo.

Aunque el gasto ejercido en la intervención de este espacio, está calculado en aproximados 10 millones de pesos y fue un ejercicio dentro del proyecto general de remodelación del ZooMAT, en un momento distinto.

El cuidador del ZooMAT explicó que la llegada de esta águila es un momento histórico para México y Latinoamérica, por lo que dijo es tiempo de reconocer el trabajo de los especialistas, de la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Torres Abarca y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Por último llamó a la ciudadanía estar atento a los canales oficiales de comunicación y desestimar la campaña de ataques a las dependencias ambientales.

Es de mencionar que los precios en mercados negros de estas especies son muy elevados y especulativos, por lo que es incierto si el ave pudiese alcanzar los 20 millones de pesos en estos comercios fuera de la ley.