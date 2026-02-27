Realizan ajuste en delegaciones; habrá cambios en el estado

El Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de los ajustes que realiza con base en las necesidades profesionales del servicio, comenzó con los movimientos en algunos estados que incluyen Chiapas y la Junta Local.

Con lo antes señalado, Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Chiapas, dejará sus funciones en las próximas horas para asumir una nueva responsabilidad.

Antes de concluir sus labores en Chiapas, comentó que son 17 las delegaciones que tendrán una rotación y en su caso estará llegando a Puebla para seguir con nuevas funciones.

Rodríguez Sánchez comentó que en su paso por la entidad realizó tareas importantes como: la elección concurrente de 2023-2024, además de votaciones extraordinarias y la elección judicial.

Es decir, enfatizó, no quedaron tareas pendientes con la parte de organizaciones de elecciones y en su gestión se hicieron todas las actividades institucionales y de coordinación con otras instancias.

Se analizan perfiles

Para Chiapas estaba previsto que en principio llegara el delegado de Guanajuato, sin embargo, se registró un retiro voluntario y ahora se analizan perfiles para asignar una persona encargada del despacho.

Ese cargo, detalló, será temporal en lo que sale una convocatoria pública para ocupar el espacio para la Junta Local del Instituto en la entidad.

Rodríguez Sánchez enfatizó que no quedarán pendientes de relevancia para la siguiente persona que venga a la Junta Local del INE en Chiapas, debido a que las tareas se han cumplido.