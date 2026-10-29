Realizan altares normalistas de la Canek

Para no olvidar la tradición del Día de Muertos, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre de cada año, estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek instalan altares en el centro de San Cristóbal de Las Casas.

Con esta actividad reafirman su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones que dan identidad a los pueblos originarios.

Es un encuentro con las diversas cosmovisiones y formas de honrar a los difuntos, representadas a través de los altares tradicionales de los pueblos originarios que conforman el estado de Chiapas.

Diversidad cultural

Una jornada de música, danza folklórica y expresiones artísticas que enaltecen las raíces y celebran la diversidad cultural de los pueblos.

“Con entusiasmo y dedicación hemos preparado cada detalle para compartir con locales y visitantes una celebración llena de cultura, identidad y tradición”, dieron a conocer.