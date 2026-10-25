Realizan asambleas informativas con las y los pescadores

Chiapas fue una de las 11 entidades del país donde la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realizó Asambleas Informativas de Organización Territorial para abordar con pescadores y pescadoras temas como la realización de trámites, permisos y más.

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, informó que estas acciones van en cumplimiento con la política de atención directa en territorio; atendieron a dos mil 602 usuarias y usuarios de dichas entidades a través de 24 Asambleas Informativas.

Zonas

Las jornadas se llevaron a cabo en comunidades de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Reiteró que el propósito fue el de acercar a las familias del sector pesquero y acuícola la información sobre los Programas para el Bienestar e iniciativas que promueve este organismo, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para contribuir a su actividad.

El comisionado de Acuacultura y Pesca manifestó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las representaciones estatales y locales de la Conapesca mantendrán presencia constante en las comunidades para construir, junto a las y los pescadores y acuacultores el fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional.

Atención personalizada

Durante los encuentros, las y los asistentes recibieron atención personalizada y solicitaron capacitaciones para el trámite y renovación de permisos, asesorías técnicas para acuacultura y coordinación entre el sector y las autoridades locales.

Refrendó el compromiso de la Conapesca para dar seguimiento puntual a los acuerdos, necesidades y propuestas planteadas por las y los productores.