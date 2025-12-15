Realizan auditoría al FAMA en Chiapas

Con un dictamen favorable que corrobora la correcta administración de sus recursos, el Fondo de Ahorro Magisterial (FAMA) de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerró su ejercicio fiscal 2024, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respaldo económico para el magisterio chiapaneco.

Felipe de Jesús Gamboa García, auditor independiente a cargo de la revisión, confirmó que no se detectaron desvíos ni irregularidades en el manejo financiero del fondo. “Los recursos se administran con apego a la normatividad, lo que explica el crecimiento sostenido de la organización y la confianza de sus socios”, señaló en su informe.

Protocolo

Durante el periodo auditado, todos los préstamos otorgados cumplieron con los lineamientos internos del FAMA, mientras que los gastos de operación fueron absorbidos íntegramente por la cuenta de aportaciones de los socios —creada en 2015—, sin impactar el patrimonio base del fondo.

“El procedimiento es anual y protocolario: contratamos a un despacho externo para que realice el muestreo y análisis de cada ejercicio. La transparencia no es opcional, es nuestra columna vertebral”, explicó Erick Galíndez, responsable del fondo.

Desde su creación, el FAMA ha pasado de 2 mil 500 a más de 18 mil 500 socios, un aumento que según Galíndez responde directamente a la credibilidad ganada a través de una gestión ordenada y accesible.

Objetivo

“Nuestro principal objetivo sigue siendo fomentar la cultura del ahorro, pero también ser un soporte en momentos de imprevistos”, destacó.

Más que un mecanismo de ahorro, el FAMA se ha consolidado como una herramienta financiera de confianza para miles de docentes en Chiapas, ofreciendo no solo seguridad en el resguardo de sus recursos, sino también opciones de crédito bajo condiciones claras y previsibles.

Con este resultado auditado, el fondo refuerza su posición como una de las iniciativas de economía solidaria más sólidas y mejor evaluadas dentro del sector magisterial en la entidad.