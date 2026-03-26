Realizan autoridades la Feria Preventiva

Con una exhibición de equipos tácticos, armamento y vehículos oficiales, se realiza en el parque Central de San Cristóbal de Las Casas, la Feria Preventiva 2026, con la participación de autoridades de las tres órdenes de gobierno.

En la feria participan elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), así como corporaciones estatales y municipales, quienes estarán presentes los días 25 y 26 de marzo acercando sus funciones a la ciudadanía.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron la importancia de fomentar la cultura de la prevención y fortalecer la confianza entre la población y las instituciones de seguridad.

Como parte de las actividades, estudiantes de una institución educativa acudieron a la feria, donde conocieron de cerca el equipo utilizado por las corporaciones, bajo la supervisión de personal capacitado.