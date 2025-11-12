Realizan bloqueo-bote en la vía de cuota

Maestros del Consejo Central de Lucha (CCL), pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se concentraron este martes en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez para realizar un bloqueo-boteo con el fin de recaudar fondos.

Se dio a conocer que lo recaudado será para apoyar a sus compañeros que viajarán a la Ciudad de México para participar en el paro nacional de 48 horas, programado para los días 13 y 14 de noviembre.

El centenar de maestros indicaron que la acción realizada no fue un bloqueo, fue una manifestación en la que solicitaron el apoyo de los automovilistas. Después de unas cuatro horas se retiraron de la carretera.

Otras acciones

Lo anterior en el marco de las acciones acordadas por el magisterio disidente para exigir atención a sus demandas laborales y sindicales.

Se dio a conocer que este jueves 13 de noviembre maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) anunciaron un bloqueo total en el kilómetro 46, esto como parte de las mismas acciones.