Realizan bloqueo por conflicto en Cobach

Padres de familia del Colegio de Bachilleres, plantel 05 de Huehuetán, radicalizaron este miércoles su postura con un bloqueo carretero que se prolongó por tres horas, en demanda de la destitución del director de ambos turnos, Luis González Munguía.

Los inconformes exigieron una respuesta por parte de las autoridades educativas, con quienes sostuvieron un diálogo durante la jornada. Señalaron presunta irresponsabilidad del directivo, a quien acusan de ausencias constantes debido a actividades comerciales, lo que —afirman— ha generado descontrol, afectaciones y actos de corrupción dentro de la institución.

Padres del turno matutino acordaron endurecer las acciones, mientras que los del vespertino se trasladaron al puente de la Carretera Costera, a la altura de Huehuetán, entre Tapachula y Huixtla. Ambos grupos cerraron la vía como medida de presión para exigir la destitución del director.

Los manifestantes acusaron que González Munguía se dedica por las mañanas al reparto de mercancía de su negocio de ropa, dejando en segundo plano sus responsabilidades. Asimismo, denunciaron falta de diálogo y múltiples problemáticas al interior del plantel derivadas de su ausencia.

Entre las irregularidades señaladas, mencionaron la presunta venta de uniformes a los propios alumnos, la falta de vigilancia pese a reportes de venta de estupefacientes en las inmediaciones, consumo de alcohol por parte de estudiantes, riñas frecuentes, así como problemas administrativos, falta de transparencia en el manejo de recursos y escasa comunicación con el personal docente.

El coordinador regional del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Javier Morales Ávalos, acudió al lugar para dialogar con los inconformes y se comprometió a dar una pronta respuesta. En tanto, el director señalado ha atribuido la inconformidad a supuestos intereses políticos vinculados a la presidencia municipal de Huehuetán.