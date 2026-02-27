Realizan bloqueos intermitentes a TAD de Pemex

La falta de respuestas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se reanuden los servicios médicos a trabajadores activos y jubilados, propició a que estos iniciaran bloqueos e impidieran la entrada y salida de pipas de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) en Puerto Chiapas.

Los inconformes se plantaron en la entrada principal y con mantas exigieron que la paraestatal cubra los adeudos con la clínica privada Santa Fe, en donde les otorgaban atención médica, servicio que les fue suspendido desde hace tres meses, lo que pone en riesgo la salud de ellos y sus familias.

Son más de 400 derechohabientes a quienes se les interrumpió la cobertura médica, que abarcaba tanto especialidades como medicamentos, lo que representa un golpe directo a la estabilidad social de las familias, ya que para los jubilados la atención continua es urgente.

Buscan respuestas

Aclararon que por el momento los bloqueos son intermitentes, pero en caso de no haber respuestas, podrán bloquear completamente los accesos a la TAD de Pemex, desde donde se distribuyen el combustible a cerca de 20 municipios de la Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur.

La suspensión en el reparto podría generar desabasto de gasolina y diesel, lo que ya ocurrió el año pasado, afectando el transporte público, actividades comerciales y cadenas de suministro, por lo tanto, la economía en general.

Los trabajadores insistieron en que no buscan afectar a la ciudadanía sino exigir que se les garantice el acceso a la salud a la que tienen derecho.