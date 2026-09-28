Realizan búsqueda de desaparecidos; dan con uno

Autoridades federales, militares, estatales y municipales se han sumado a la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de la franja fronteriza con Guatemala, mientras que en el ejido Álvaro Obregón fue encontrado un hombre que contaba con estatus de “No Localizado”.

Al grupo de Madres Buscadoras de Chiapas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se han sumado elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Municipal, así como de la 36ª Zona Militar.

De acuerdo con el reporte, en los últimos días han realizado recorridos en los municipios de Tapachula y Tuxtla Chico, abarcando parques, mercados, colonias, barrios y espacios públicos, en donde se colocaron fichas de búsqueda.

“La finalidad es ampliar su difusión y obtener información que pueda contribuir a las labores de localización”, precisaron las dependencias, quienes explicaron que se puede hacer dar información a través del 911.

Caso

En un domicilio del fraccionamiento Pumpuapa II, en el ejido Álvaro Obregón del municipio de Tapachula, fue localizado Neftalí Canel Samayoa, de 46 años, quien estaba reportado como desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, se desplegó una brigada de búsqueda que permitió su ubicación y tras ello, fue presentado ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa para realizar las diligencias correspondientes.

Este declaró a las autoridades que se ausentó por voluntad propia, descartando haber sido víctima de algún delito.