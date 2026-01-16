Realizan cabalgata en honor al señor de Esquipulas

Al menos unos trescientos ganaderos de la región participaron en la cabalgata en honor a el señor de Esquipulas, la cual inició desde las instalaciones de Protección Civil, siguiendo el recorrido por las principales calles de la ciudad de Arriaga hasta llegar a la colonia Azteca, en donde los organizadores ofrecieron una rica barbacoa en el parque central del lugar.

En el recorrido de la cabalgata participaron ganaderos de diversas partes del municipio de Arriaga así como de Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec quienes se unieron a estos festejos del señor de Esquipulas, una tradición que se realiza desde hace sesenta años.

Por su parte los ganaderos de Arriaga, en voz de Miguel Ángel Rivera, dijo que la cabalgata realizada este jueves a las once de la mañana es una muestra del fervor religioso de los habitantes del municipio.

Esta tradición sigue viva y considerada como una celebración que se lleva a cabo en todos las colonias. al finalizar la cabalgata se realizaron otras actividades, destacando el concurso de la vaca lechera.