Realizan cabalgata por Día de las Tierras

Espectacular cabalgata en honor a las tierras realizaron ejidatarios por las principales calles de la ciudad de Arriaga, iniciando el recorrido en las instalaciones de Protección Civil (PC), cuyo punto final fueron las instalaciones de la Asociación Ganadera Ejidal, informó el presidente del Comisariado Ejidal, Octavio Gutiérrez Vera.

Refirió que las actividades del Día de las Tierras se vienen realizando desde el 6 de enero de 1933, por lo que cada año los ejidatarios participan en la cabalgata en honor las actividades que ellos realizan todos los días, que es trabajar sus tierras para el sostenimiento de sus familias.

En la cabalgata participaron al menos 150 ganaderos, quienes con sus caballos dieron un espectáculo que los habitantes en cada esquina pudieron disfrutar, recorrido que se convirtió en una gran fiesta en donde también participaron los ganaderos Isidro Flores Martínez y Miguel Ángel Rivera.

Tras dos horas de recorrido, los ejidatarios convivieron en las instalaciones de la Asociación Ganadera Ejidal, en donde se ofreció una comida para todos, donde también hubo bebidas. De igual forma, el mariachi se hizo presente, lo que hizo que la celebración tuviera una buena participación.