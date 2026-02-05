Realizan cambios en cargos del municipio

Durante la sesión pública de cabildo realizada este miércoles, se aprobó por unanimidad el cambio para los cargos de consejero jurídico municipal y de oficial mayor municipal.

Para el cargo de consejero jurídico municipal, una figura que se encarga de elaborar convenios y contratos, además de representar al ayuntamiento en juicios, la persona elegida fue el licenciado César Rafael Marroquín Pinto, quien previamente fungía como Oficial mayor en el ayuntamiento de San Cristóbal.

Marroquín Pinto, indicaron, tiene experiencia en ámbitos municipales, estatales y jurídicos, fungiendo como subprocurador de legislación y asuntos jurídicos en la Secretaría de hacienda.

En el caso de oficial mayor, que es responsable de coordinar al personal y el patrimonio municipal, así como supervisar las adquisiciones, la persona asignada fue la abogada Jimena Cuesy Serrano, quien ha trabajo en la tesorería de San Cristóbal.

Cuesy Serrano también ha desarrollado funciones en la dirección de obras públicas de San Cristóbal, además de ser asesora jurídica en el gobierno estatal.