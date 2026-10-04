Realizan cambios en el gabinete estatal de ERA

Este sábado el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar anunció cambios en el gabinete estatal y llevó a cabo los nombramientos de los nuevos funcionarios que asumen cargos en la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Agencia Tecnológica del Estado, Subsecretaría de Educación Estatal y Subsecretaría de Gobierno.

Como secretario General de Gobierno fue nombrado Enrique Hernández Bielma, en sustitución de Dulce María Rodríguez Ovando y Hugo Armando Aguilar Aguilar como titular de la Agencia Tecnológica del Estado en sustitución de Jovani Salazar Ruíz.

Amira López Habib como subsecretaria de Educación Estatal en sustitución de Hugo Armando Aguilar; Juan Luis Zarazúa Salazar como subsecretario general de Gobierno y Mediación en sustitución de José Alfredo Aguilar Montejo.

Encomienda

A través de sus redes sociales el mandatario chiapaneco expresó respecto a esta encomienda a los nuevos titulares: “Pedí trabajar con vocación de servicio, en beneficio de la niñez y la juventud de Chiapas. Confío en que aportarán su capacidad y experiencia para fortalecer la transformación tecnológica y educativa de nuestro estado”.

Puntualizó además que: “Los exhorté a conducirse bajo los lineamientos que rigen al gobierno de la Nueva ERA: cercanía con el pueblo, honestidad, trabajo en territorio, humanismo y estricto apego a la ley.

Estoy seguro de que, con su experiencia y compromiso, fortalecerán la gobernabilidad, el diálogo y la paz social en Chiapas”, subrayó.

Cabe destacar que el Ejecutivo se ha caracterizado desde el inicio de su administración por realizar cambios en las dependencias estatales priorizando los resultados, así como el beneficio para las y los chiapanecos en el ejercicio de los cargos públicos.