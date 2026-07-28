Realizan caminata por la dignidad y la justicia

Unas 300 mujeres provenientes de comunidades indígenas, en su mayoría de Amatenango del Valle, se movilizaron este fin de semana por las calles de San Cristóbal, actividad que ellas mismas denominaron: “Caminata por la Dignidad y la Justicia”.

Lo anterior con la finalidad de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Fueron mujeres tseltales y tsotsiles provenientes de los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán y Amatenango del Valle.

En el marco de la conmemoración del Día Naranja, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, estuvo presente en la Caminata por la Paz para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres Indígenas, que organizó el Centro de Zinacantán.

Durante esta actividad compartió el mensaje de la estrategia estatal “Prevenir para el Buen Vivir”, reafirmando el compromiso de fortalecer acciones de prevención, sensibilización y promoción de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas.