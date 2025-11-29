Realizan campaña contra varices

El Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, llevará a cabo la Campaña de Cirugía de Várices 2025, del 1 al 8 de diciembre, donde se ofrecerán jornadas de valoraciones y procedimientos quirúrgicos dirigidos a pacientes con problemas venosos.

Las varices son un problema que afecta en gran medida a la población adulta y constituye trastornos vasculares de las piernas.

Los organizadores dieron a conocer que las valoraciones se realizarán los días 1 y 2 de diciembre, a partir de las 7:00 horas, en el área de consulta externa.

Procedimiento

Durante este proceso, el personal médico evaluará a hombres y mujeres de hasta 75 años, siempre que sus enfermedades crónicas estén controladas y presenten identificación oficial.

De acuerdo con la convocatoria, las cirugías se efectuarán el 8 de diciembre, fecha destinada a los pacientes previamente seleccionados tras cumplir con los requisitos clínicos establecidos. Los convocantes recomiendan a los interesados acudir con ropa cómoda y seguir las indicaciones del personal de salud.