Realizan campaña de canje de armas

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizan una jornada de canje de armas en el Municipio de Pantelhó, en la región Altos de Chiapas.

En el módulo están recibiendo armas, explosivos y cartuchos útiles, a cambio de aparatos electrónicos, línea blanca, entre otros artículos, informan que estarán hasta el domingo.

Lo anterior para promover acciones que fortalezcan la convivencia y la participación de la ciudadanía en favor de la paz.

Esta acción fue acordada durante la mesa de seguridad que se llevó a cabo recientemente en la cabecera municipal de este municipio.

Llamado

Se dio a conocer que la jornada no solo tiene como objetivo recolectar armas, sino también sembrar esperanza, haciendo un llamado a la ciudadanía para participar de manera voluntaria en favor de la seguridad y la paz social.

La autoridad tradicional de Pantelhó informó que la participación de la población en el módulo es anónima, segura y representa un acto de amor por Pantelhó.