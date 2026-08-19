Realizan campaña de cirugía de columna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó la campaña de cirugía de columna en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, del 3 al 6 de agosto, con el propósito de reducir el rezago quirúrgico y mejorar la atención de la derechohabiencia.

Durante la jornada fueron intervenidos nueve pacientes, cuatro mujeres y cinco hombres, previamente valorados por el servicio de Traumatología y Ortopedia. Los procedimientos atendieron padecimientos como conducto lumbar estrecho, trastornos de disco lumbar, estenosis de canal neural, espondilolistesis y traumatismos de columna.

El coordinador auxiliar de Atención Médica del HGZ No. 2, doctor Jesús Manuel Rojas Cruz, destacó que la campaña permitió priorizar a pacientes que permanecían en lista de espera y brindarles atención especializada en la entidad.

“Con estas intervenciones buscamos que nuestros pacientes recuperen movilidad, disminuyan el dolor y puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas, evitando además traslados a la Ciudad de México para recibir este tipo de procedimientos”, señaló.

Equipo

La jornada contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos de columna, anestesiólogos, personal de Enfermería quirúrgica, radiología, rehabilitación, Trabajo Social y Nutrición, quienes brindaron atención integral antes, durante y después de cada intervención.

El protocolo contempló valoración preanestésica, procedimientos quirúrgicos y seguimiento en las áreas de recuperación y fisioterapia posoperatoria, con énfasis en la recuperación funcional de los pacientes.