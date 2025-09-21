Realizan campaña de reforestación

El personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo una jornada de reforestación bajo el programa “Arboleando Tuxtla”, plantando un total de 70 árboles nativos, entre ellos guachipilín, primavera, matilisguate, matarratón, chinche malinche, chilca, hormiguillo, guanábana, guayaba y caobilla, con el propósito de recuperar ecologías locales e integrar naturaleza al paisaje urbano.

Durante la jornada, se intervinieron dos importantes tramos de la ciudad: uno que arrancó en el Puente de Colores (sobre el bulevar Belisario Domínguez) hasta la 14 .ª Poniente, y otro que inició en el parque 5 de Mayo y concluyó en el bulevar Juan Pablo II.

El programa, impulsado por el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, busca mejorar la calidad del aire, embellecer el paisaje urbano y aumentar la cobertura vegetal de la ciudad.

Proyecto

El proyecto “Arboleando Tuxtla” es una estrategia municipal mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana ejecuta jornadas de reforestación en varios puntos de la ciudad capital de la entidad.

Se busca aumentar la cobertura arbórea urbana para mitigar los efectos de contaminación y temperaturas elevadas, mejorar la calidad del aire mediante árboles de especies nativas que ayudan a capturar contaminantes.

Además de generar sombra natural, lo cual contribuye al confort térmico en espacios públicos y revitalizar espacios verdes, haciéndolos más agradables para residentes y fortaleciendo el tejido urbano.

Intervenciones

A lo largo de su implementación, “Arboleando Tuxtla” ha intervenido ya en diversos parques, avenidas y camellones de la ciudad, entre ellos los que están ubicados en Atenas I y II, donde se plantaron alrededor de 40 árboles nativos.