Realizan campaña para personas en movilidad

La organización “Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA A.C.” y el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, pusieron en marcha la tercera edición de la campaña Regala con Amor, Dona con Corazón, con el objetivo de recolectar donaciones que serán entregadas a personas en contexto de movilidad, solicitantes de refugio, refugiadas y apátridas.

En entrevista Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, dio a conocer que las personas migrantes enfrentan desafíos para subsanar sus necesidades básicas, por ello, buscan contribuir con un “granito de arena”.

Dijo que se han instalado dos centros de acopio en la ciudad en donde las personas pueden llegar a hacer sus donaciones, el primero está ubicado en las oficinas ubicadas en la central Norte No. 168, entre 23 y 25 Poniente, colonia 5 de Febrero y el segundo, está en el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual UMALCS (Cedeco antigua estación ferroviaria “módulo E7”).

Productos aceptados

Señaló que en la campaña se aceptan donaciones de ropa limpia y en buen estado, zapatos y mochilas, juguetes artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, dulces y golosinas para los niños.

Indicó que la fecha límite para donaciones es el lunes 15 de diciembre de 2025, ya que los productos que se recolecten serán entregados el 18 de diciembre en el Día Internacional de las Personas Migrantes.

“La campaña Regala con Amor, Dona con Corazón, busca hacer una diferencia en la vida de las personas en contexto de movilidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que la generosidad de la población es fundamental para apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Mencionó que para obtener mas información o coordinar la entrega de donaciones, se pueden contactar a los teléfonos 962 240 0025 y 962 466 9089, por lo que invitó a unirse a esta noble causa.