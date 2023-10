Realizan campaña para prevenir cáncer de mama

Una campaña para prevención del cáncer de mama dio inicio el día de ayer, 16 de octubre, para concluir el 20 del mismo mes, en el Módulo de Atención Integral (MAI) para mujeres en situación de riesgo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Igualdad para las Mujeres (SIM), Gely Pacheco Montero, dio a conocer que esta actividad se realiza en colaboración con la Secretaría de Salud Municipal y las Clínicas de la Mujer (Oriente y Poniente) de Tuxtla Gutiérrez.

“Estamos sumándonos un año más a este mes de Octubre Rosa en la prevención del cáncer de mama y la detección oportuna, por lo que el día de hoy 16 (ayer) hasta el día viernes vamos a tener diferentes servicios gratuitos”.

Del mismo modo, informó que se realizarán talleres de exploraciones mamarias, valoraciones ginecológicas, papanicolau, pruebas de sífilis, pruebas de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), aplicación del implante hormonal subdérmico, así como atención jurídica y psicológica.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones —a las interesadas en acudir— se incluye no haber tenido relaciones sexuales tres días previos, no estar menstruando ni próxima a menstruar, no tener tratamiento vaginal, no usar desodorante, llevar una copia de la credencial de elector y acudir con aseo genital y mamario.

Las actividades se llevan a cabo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el MAI, ubicado sobre la calle Central y 2ª Norte, sin número, a un costado del palacio municipal.

Puso énfasis en que aún hay espacios para mujeres que se quieran registrar en estos servicios de prevención, por lo que invitó a las interesadas a llamar al MAI Rosa. Para mayor información se puede llamar al número de teléfono 961 61 255 11, extensión 3503.

Gely Pacheco reconoció que esta campaña suma cuatro años de efectuarse, la cual ha sido muy exitosa en años previos.