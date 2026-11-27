Con el objetivo de fortalecer la cultura de la paz y prevenir accidentes en los hogares, realizaron la Campaña de Canje de Armas de Fuego en el municipio de Maravilla Tenejapa.

La campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en esta demarcación es organizada por la autoridad municipal en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A este respecto, se informó que el módulo de atención estará operando hasta la primera quincena de diciembre del año en curso.

Incentivo

Por lo anterior, las autoridades encargadas de la campaña invitan a la ciudadanía a entregar de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales cualquier arma de fuego, cartucho o explosivo que tengan en sus hogares, recibiendo a cambio un incentivo económico conforme al tabulador establecido.

Lo anterior es para promover un entornos seguro, fomentar la convivencia armónica y reducir riesgos dentro de nuestras comunidades y ejidos.

En este sentido, realizan una llamado a todos los habitantes a sumarse con responsabilidad a esta iniciativa que transforma las armas en paz y seguridad para el municipio de Maravilla Tenejapa.