Realizan carrera atlética con causa

En el marco del Día Mundial del Turismo, este sábado en San Cristóbal de Las Casas se realizará la Carrera Atlética con causa, organizada por la Secretaría de Seguridad, a través de la Guardia Estatal de Turismo.

El comisario jefe, Guillermo López Murúa, subsecretario vial preventiva y de turismo, informó en San Cristóbal de Las Casas, que la carrera tendrá dos recorridos, uno de 5 kilómetros y otro 10 kilómetros. Además esperan la participación de unos mil corredores.

Lo recaudado se destinará a los niños que reciben atención en el Centro de Equinoterapia de la Secretaría de Seguridad.

Salida

El punto de partida será la Plaza Catedral con dos recorridos. El primero iniciará desde el Centro Histórico pasando por los andadores turísticos y barrios tradicionales.

Mientras que el segundo será de 10 kilómetros y abarcará el periférico, barrios emblemáticos y zonas comerciales de la ciudad.

En la conferencia de prensa se resaltó el impulso que el gobernador Eduardo Ramírez ha dado a los proyectos que fortalecen la promoción del estado.

Finalmente, los organizadores precisaron “que está es una gran oportunidad para sentirnos orgullosos de lo que tenemos y compartir la belleza y los atractivos de Chiapas”.