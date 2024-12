Realizan carrera por la paz en SCLC

Cerca de 200 personas participaron este domingo en la llamada Primera Carrera Guadalupana por la Paz, que meses antes de ser asesinado a balazos, el pasado 20 de octubre, comenzó a organizar el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez.

El banderazo de salida de la competencia, que tuvo un recorrido de 10 kilómetros, estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, quien también participó en la justa.

Varios de los competidores soltaron palomas de la paz antes de iniciar a las 7 de la mañana y portaron banderas blancas con la palabra paz. Los niños Saúl Alejandro y José Osvaldo, que colaboraban como monaguillos con el padre Marcelo, corrieron cinco kilómetros por él.

Dania Georgina Jiménez Cruz, quien junto con Angelina Cruz López se hizo cargo de la organización de la carrera, comentó que una vez que fue asesinado el párroco Marcelo Pérez, habían decidido suspender la competencia.

“Con el asesinato del padre Marcelo estuvo en riesgo de no realizara la carrera. Con mucha tristeza dijimos que ya no queríamos seguir porque no teníamos los ánimos ni la fuerza para seguir sin él”, dijo.

Señaló que el sacerdote, originario de San Andrés Larráinzar, “estaba muy emocionado; nunca había hecho ejercicio ni corrido, pero iba a correr. Ya estaba saliendo a caminar y subiendo las gradas de Guadalupe; me dijo que iba a correr con su bandera de la paz. Ya Había buscado a un colaborador de la iglesia para que en su motocicleta fuera atrás de él por sí se cansaba”.

Por eso, agregó, “dijimos con Angelina que la teníamos que hacer en su memoria. Muchos patrocinadores que ya habían ofrecido su apoyo lo retiraron luego del asesinato del padre. Tuvimos que seguir así las dos buscando apoyo y él también nos ayudó desde donde esté”.

Los corredores partieron de la plazuela del barrio de Guadalupe, de cuya parroquia era titular Marcelo Pérez, y dieron la vuelta por el vecino barrio de Cuxtitali, donde fue asesinado a balazos del presbítero. Justo en el punto en el que quedó su cuerpo dentro de la camioneta blanca, sobre la calle de Las Manzanas, se estableció el primer punto de hidratación para los corredores.

Los ganadores de los cuatro primeros lugares de la carrera en tres categorías: Libre Femenil y Varonil; Master Femenil y Varonil y Veteranos Femenil y Varonil fueron premiados con mil 500, mil, 500 y 300 pesos, respectivamente. También fue premiado con 300 pesos el último lugar, además de que se le otorgaron 400 pesos a una persona con capacidades diferentes que participó en la justa.