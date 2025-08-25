Realizan católicos peregrinación por la paz en Carranza

Católicos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que realizaron una peregrinación por la paz en Venustiano Carranza, denunciaron que el crimen organizado sigue generando violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras ante la negación de las autoridades federales y estatales.

Los peregrinos manifestaron que los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico continúan causando secuestros, desapariciones, heridos y asesinatos.

“Continuaremos realizando peregrinaciones por la paz. Seguiremos acompañando los sufrimientos de hombres y mujeres que sufren, independientemente de su cultura, posición social o religión”, dijeron.

En un documento la agrupación llamada Pueblo Creyente señaló que “la disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas en zonas urbanas y en nuestras comunidades de la parroquia”.

Denuncia

Advirtieron que el incremento de establecimientos de venta de alcohol que se convierten en centros de prostitución de menores y venta de drogas.

Agregó que el ataque a las comunidades ocasionando desplazamiento forzado es también con la intención de quedarse con sus tierras para explotar los recursos naturales.

La agrupación hizo un llamado “a ser agentes constructores de paz, entendiendo, como afirma ba el papa Francisco, que ‘una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo’”.

Agregó: “El Dios de la Vida nos llama siempre a ser personas dadoras de vida y para ello es necesario fortalecer nuestra espiritualidad. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestra fe y nuestra voz profética para contribuir a la construcción de caminos alternativos de transformación y vida de nuestra sociedad tan golpeada por la violencia y la impunidad”.

Afirmó que “seguiremos caminando en sinodalidad, comunión y participación, de manera respetuosa, pacífica y dialogante por la paz en nuestra parroquia y en la Diócesis” de San Cristóbal.