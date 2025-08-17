Realizan censo para fortalecer apoyo a madres lactantes

Buscando conocer cuánta población escolar y académica amamanta, y crear acciones en su favor, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, llevó a cabo un censo dirigido a madres del personal administrativo, docente y estudiantil en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025.

De esta manera, bajo el lema “Dar prioridad a la lactancia materna: construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, llevan información y acciones a la comunidad.

Estudio

El censo tuvo como objetivo identificar el número de mujeres en periodo de lactancia, recopilar datos sobre sus condiciones, necesidades y retos en los espacios universitarios, con información de carácter confidencial utilizada para fines estadísticos y de planeación.

La participación fue voluntaria y se mantuvo abierta hasta el 13 de agosto de 2025 a través del formulario en la liga: https://bit.ly/3V24Mip

Con más de 50 años de desarrollo en la formación académica, la Unach impulsa iniciativas que fortalecen la inclusión y el diseño de sistemas de apoyo para las familias universitarias.