Realizan ceremonia de clausura en Arquitectura

Integrantes de la Generación 90 de la Licenciatura en Arquitectura y de la primera generación de la Maestría en Tecnologías para la Vivienda, de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los documentos que acreditan la conclusión de sus estudios, durante una ceremonia realizada en el auditorio de Los Constituyentes.

Exhorto

En el acto, el rector Oswaldo Chacón Rojas exhortó a las y los graduados a mantenerse actualizados y ejercer su profesión con ética y responsabilidad social, al tiempo que destacó que el agradecimiento y el respeto hacia los demás deben acompañar su desarrollo profesional.

Señaló que este logro no representa el final de una etapa, sino el comienzo de un camino marcado por retos y desafíos, ante los cuales deberán demostrar sus habilidades, actitudes y competencias para salir adelante y alcanzar sus objetivos profesionales.

Por su parte, el director de la Facultad, José Alberto Colmenares Guillén, resaltó que las y los egresados no solo se llevan conocimientos, sino también experiencias, amistades y una nueva manera de comprender el mundo.

Subrayó que la Arquitectura va más allá del diseño de edificios y la transformación de espacios, pues detrás de cada vivienda existe una familia, detrás de cada calle una comunidad y detrás de cada proyecto una oportunidad para mejorar la vida de las personas.

Discurso

En representación de sus compañeras y compañeros, el egresado de la Licenciatura en Arquitectura, Hernán Cisneros Mendoza, recordó que, después de mil 915 días, la generación puede reconocer los retos que logró superar a lo largo de su formación.

La ceremonia también tuvo un momento de recuerdo para los estudiantes Tomás Gutiérrez Morales y Emilio de Jesús Lastra Molina, quienes fallecieron durante un viaje de investigación. Autoridades, compañeros y familiares les rindieron homenaje con un minuto de aplausos.

En el evento participaron la directora de Posgrado, Vivian Mazariegos Lima; la secretaria Académica de la Facultad, Claudia Guadalupe Santos Abadía; el coordinador de la Licenciatura en Arquitectura, Víctor Rubén Córdoba Redonda; el coordinador de Posgrado, Gabriel Castañeda Nolasco, y la coordinadora de Desarrollo Curricular, Rocío Ivette Yáñez Jeréz.