Realizan ciclo de conferencias “Antiguo Señorío de Izapa”

El Gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de la Frontera Sur preside la presentación del Ciclo de Conferencias “El Antiguo Señorío de Izapa” como parte del proyecto estratégico Ruta Mesoamericana de la Frontera Sur, dirigido a organismos empresariales, colegios de profesionistas y la población en general con el objetivo de potencializar y fortalecer la capacidad de desarrollo de proyectos que redunden en beneficios concretos para esta región de Chiapas en infraestructura, conectividad y desarrollo social.

En entrevista uno de los ponentes, Carlos Siles Torres, subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur, destacó que la Ruta Mesoamericana es una visión de desarrollo socioeconómico con raíz territorial, que pone en el centro la identidad, la cultura y la historia como activos estratégicos de la Frontera Sur de Chiapas.

En el arranque de este ciclo de conferencias que se realizan en el Colegio de Arquitectos de Chiapas, enfatizó que se está marcando el momento en que la Ruta Mesoamericana comienza a materializarse con acciones concretas, integrando proyectos culturales, académicos y turísticos que fortalecen el desarrollo regional.

Afirmó que esta antigua y extensa zona arqueológica representa no solo riqueza cultural e histórica que data de hace más de mil quinientos años, con estelas y monumentos que dan cuenta de la importancia del gran centro político y religioso que fue.

Izapa se consolida como un nodo cultural estratégico dentro del corredor territorial que articula a Puerto Chiapas con Unión Juárez, vinculando patrimonio, turismo y economía local. Al referirse al proyecto Carlos Siles subrayó que responde a una visión política de largo plazo, donde la cultura es reconocida como motor de desarrollo y cohesión social.