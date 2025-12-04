Realizan cirugía cardiaca de alta especialidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas marcó un hecho histórico en la atención pediátrica especializada al realizar, por primera vez en la institución, una cirugía a corazón abierto a un menor de tres años en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez.

El procedimiento, considerado de alta especialidad, permitió corregir una malformación cardiaca que afectaba a Pablito, menor originario de San Cristóbal de Las Casas. La intervención consistió en la reparación de un defecto en el tabique interauricular y requirió el uso de una bomba de circulación extracorpórea para mantener las funciones vitales mientras el órgano era intervenido.

Equipo médico

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, informó que el equipo multidisciplinario estuvo encabezado por la directora del hospital y cirujana cardiotorácica pediátrica, Daniela Miranda López.

“A tan solo unos días de la inauguración del Hospital Regional logramos esta primera cirugía cardíaca infantil, lo cual es prueba del compromiso de avanzar hacia una atención con alto humanismo en la entidad. Este logro significa que las familias chiapanecas ya no tendrán que trasladarse a la Ciudad de México para recibir tratamientos de esta envergadura”, señaló.

Con esta intervención inició operaciones la nueva Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, un espacio especializado e indispensable para la recuperación de pacientes pediátricos sometidos a cirugías de alta complejidad.

Agradecimientos

“Mi hijo podrá mejorar su calidad de vida, convivir con más niños y acudir al preescolar. Gracias a esta intervención sabemos que tendrá un futuro mucho más saludable”, afirmó Maritza del Carmen “N”, madre del menor, quien agregó que este procedimiento transformará la vida de su hijo y agradeció al Instituto, así como al personal médico, de Enfermería y administrativo.

Por su parte, Juan Pablo “N”, padre del menor y trabajador de la construcción, reconoció el valor de contar con seguridad social, luego de que la atención particular representara una carga económica significativa para su familia.

Una nueva etapa

Durante la ceremonia de inauguración del hospital, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, subrayó que la apertura de esta unidad representa una nueva etapa para Chiapas, al fortalecer los servicios de alta especialidad.

Con esta cirugía, el IMSS en el estado reafirma su compromiso con la salud de la población, al fortalecer la infraestructura y la capacidad tecnológica para ofrecer atención médica de alta especialidad dentro del estado.