Realizan cirugía cardiotorácica a mujer

Especialistas del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, realizaron una cirugía cardiotorácica de alta especialidad a Noemí, una paciente originaria de Baja California Sur que sufrió un grave accidente mientras vacacionaba en Lagos de Montebello, Chiapas.

La paciente presentó múltiples fracturas de costillas que comprometieron la estabilidad de la caja torácica.

Luego de recibir atención inicial en Comitán, fue trasladada vía aérea al HGRE No. 13, donde fue valorada por un equipo multidisciplinario.

El cirujano cardiotorácico Daniel Jiménez Olmedo explicó que, debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario estabilizar las fracturas mediante sistemas especializados de fijación, con el propósito de reducir el dolor, favorecer la recuperación y permitir que la paciente retomara sus actividades de manera progresiva.

Señaló que contar con especialistas, insumos y tecnología para atender este tipo de lesiones en Chiapas, permite brindar atención oportuna.