Realizan cirugía de alta complejidad

Especialistas del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizaron con éxito una cirugía endovascular de alta complejidad para tratar un aneurisma de arterias ilíacas.

La intervención fue posible gracias a la primera Sala de Hemodinamia en el IMSS Chiapas, equipada con tecnología especializada para realizar procedimientos mínimamente invasivos en pacientes con padecimientos cardiovasculares y vasculares de alta complejidad.

La coordinadora clínica de Cirugía del HGRE No. 13, Estrella Denisse Rosas Zaragoza, angióloga y cirujana vascular que participó en el procedimiento, explicó que la cirugía consistió en la exclusión endovascular de un aneurisma de arterias ilíacas, padecimiento que puede representar un riesgo importante para la vida cuando no se atiende de manera oportuna.

“Gracias a que ahora tenemos aquí una sala de Hemodinamia, nos hace más fácil el abordaje y resolución de este tipo de patologías. Para los pacientes es más práctico poder operarse aquí y no tener que trasladarse a la Ciudad de México, considerando todos los riesgos de viajar con una patología de este tipo”, destacó la especialista.

Agregó que este tipo de aneurismas puede presentar una alta mortalidad cuando evoluciona sin tratamiento; sin embargo, al detectarse y atenderse de manera oportuna mediante técnicas endovasculares, es posible favorecer una recuperación más rápida y reducir la estancia hospitalaria.