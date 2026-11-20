Como parte de la acción 10: abatimiento del rezago quirúrgico, de la estrategia “12 Acciones en 120 Días” —que impulsa cirugías adicionales en noches y fines de semana—, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó alrededor de 40 intervenciones quirúrgicas durante la jornada intensiva de fin de semana, con la participación de cinco unidades hospitalarias.

Esta actividad contó con la participación de personal médico, de enfermería, anestesiología y equipos multidisciplinarios de apoyo hospitalario.

Nosocomios

Las jornadas se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Tapachula; el HGZ No. 2 de Tuxtla Gutiérrez; el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 19 de Huixtla; el HGSZ No. 15 de Tonalá y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 13 de Tuxtla Gutiérrez.

Los procedimientos realizados consistieron en hernioplastias (reparación de hernia inguinal) y colecistectomías (cirugías de vesícula), así como intervenciones correspondientes a las especialidades contempladas en la estrategia: Cirugía General, Ginecología, Traumatología y Ortopedia.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que estas jornadas permiten aprovechar la infraestructura hospitalaria durante los fines de semana, ampliar la disponibilidad de procedimientos quirúrgicos y avanzar en la atención de pacientes que se encuentran en lista de espera.