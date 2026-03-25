Realizan cirugías gratuitas del corazón a infantes

Concluyó en Chiapas la XVIII Jornada de Cirugías Cardiovasculares, mediante la cual se ofreció atención integral a 56 pacientes pediátricos, interviniendo quirúrgicamente a 22 infantes desde el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Este es un trabajo del IMSS Bienestar, que fortalece la atención de alta especialidad para la infancia mediante la realización de cirugías gratuitas en el Hospital de Especialidades Pediátricas, en colaboración con la Fundación Heartcare International, explicó el titular de la Coordinación del Hospital, Rafael Heberto Guillén Villatoro.

Valoración

Detalló que se valoraron a 56 pacientes pediátricos provenientes de 13 municipios de Chiapas, así como del estado de Campeche, con edades que van desde los 14 días de nacidos hasta los 12 años.

Tras la evaluación clínica integral y la realización de estudios especializados, 22 pacientes fueron seleccionados como candidatos a intervención quirúrgica. Las cirugías se llevaron a cabo del 13 al 20 de marzo en las instalaciones del hospital.

Las intervenciones permitieron atender cardiopatías congénitas complejas mediante procedimientos de alta especialidad realizados de manera gratuita, lo que representa una oportunidad de vida para niñas y niños, principalmente de comunidades con recursos económicos limitados.

Beneficiarios

“Estas jornadas han permitido beneficiar a cerca de 200 pacientes en sus 18 ediciones, lo que refleja la importancia de atender oportunamente a niñas y niños con enfermedades del corazón que requieren cirugías de alta complejidad”, señaló.

Indicó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cardiología y cirugía cardiológica pediátrica, anestesiología cardiovascular, terapia intensiva pediátrica, enfermería especializada, perfusionistas, personal de ecocardiografía, ingeniería biomédica, trabajo social y logística hospitalaria.