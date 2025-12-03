Realizan cirugías gratuitas en comunidades

Un total de 480 cirugías gratuitas se realizaron en 28 hospitales de Chiapas, en una jornada quirúrgica Estatal Itinerante a cargo del IMSS Bienestar, quien acercó la atención médica a pacientes que habitan en comunidades de difícil acceso.

Estas acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en 16 hospitales generales, donde se realizaron 281 cirugías, mientras que en 12 hospitales básicos comunitarios se efectuaron 199 procedimientos.

Algunas de los procedimientos que se realizaron fueron: ligaduras de trompas de Falopio, vasectomías, corrección de hernias, tratamientos de várices con tecnología láser, extirpación de tumores, cirugías de cataratas oncológicas, entre otros padecimientos.

El programa, La cirugía más cerca de ti, reunió a especialistas, personal de enfermería y equipos multidisciplinarios, quienes brindaron una atención integral de calidad.

Autoridades médicas del IMSS Bienestar señalaron que esta acción representó un avance clave en el acceso a servicios quirúrgicos, en especial para comunidades que históricamente han sufrido por recibir atención médica especializada.

Moisés Pérez, uno de los pacientes atendidos en el hospital básico comunitario del municipio El Porvenir, vivió durante años con el padecimiento de una hernia inguinal, situación que le causaba dolor y limitaciones para realizar sus actividades diarias.

“Para quienes vivimos lejos de las ciudades, estas cirugías significan una verdadera oportunidad para recuperar la salud” compartió moisés tras su operación.