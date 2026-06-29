Realizan ciudadanos reforestación en La Kisst

Integrantes del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales, así como de la mesa directiva de la colonia 5 de Marzo, realizaron este sábado una campaña de reforestación en los humedales de montaña La Kisst, en el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol.

En la campaña de reforestación participaron autoridades ambientales, así como habitantes de las colonias de la zona norte y sur de San Cristóbal de Las Casas.

Fueron cientos de habitantes entre mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, quienes lograron plantar más de 500 árboles de sabino, aile y colorín, nativos de ríos, arroyos y lagos.

Grupos

Los convocantes son grupos unidos por la defensa de la madre tierra, así como habitantes comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Los organizadores dieron a conocer que el 70 por ciento del agua que se consume en la ciudad proviene de estos espacios naturales, en donde viven aves, mamíferos, peces y reptiles, algunos de ellos, únicos en el mundo y que de ahí la importancia de su cuidado.

Entre los grupos participantes estuvieron: Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales; Consejo de Participación y Colaboración Vecinal colonia 5 de Marzo; Guardianas y Guardianes de los Humedales, así como patronatos, jefes de manzana y ambientalistas.