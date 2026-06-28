Realizan clausura de talleres artísticos

La Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero celebró la clausura de sus Talleres Permanentes de Artes Escénicas, un espacio en el que niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartieron con el público el resultado de varios meses de preparación artística a través de presentaciones de coro, teatro, canto, guitarra, ballet clásico, danzas, creación literaria y Lengua de Señas Mexicanas.

El evento reunió a familiares, docentes y ciudadanos que acudieron para presenciar el trabajo desarrollado por las y los participantes durante el periodo enero-junio de 2026, ciclo en el que la institución ofreció un total de 18 talleres culturales enfocados en disciplinas musicales, escénicas, literarias y de artes visuales.

El programa integró a estudiantes de diferentes edades que concluyeron satisfactoriamente su proceso de aprendizaje en las distintas disciplinas impartidas.

Para todas las edades

Los Talleres Permanentes tienen como propósito acercar a la población al arte y la cultura mediante espacios de formación accesibles que contribuyan al desarrollo de habilidades creativas, la expresión artística y la preservación de las manifestaciones culturales de Chiapas.

Además de fortalecer el talento local, estos cursos promueven valores como el trabajo colaborativo, la disciplina y la inclusión, al incorporar actividades como Lengua de Señas Mexicanas dentro de su oferta educativa.

La Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, administrada por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), mantiene durante todo el año una programación de talleres, conferencias, exposiciones y actividades escénicas dirigidas a la ciudadanía, consolidándose como uno de los principales espacios de formación cultural en la capital chiapaneca.

El recinto, fundado en el año 2000, lleva el nombre del pintor, maestro y promotor cultural Luis Alaminos Guerrero, considerado uno de los grandes impulsores del teatro y las artes en Chiapas.