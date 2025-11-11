Realizan cobranza pública a alcalde; él dice que es falso

En redes sociales se lanzaron mensajes de cobranza pública al alcalde de Chiapilla, Bersaín Gómez, por el monto de 300 mil pesos; sin embargo, el presidente municipal dijo que se trata de información falsa.

En la publicación que se difundió en algunos espacios, se detallaba que esa cantidad fue para celebrar el triunfo que obtuvo el edil en el pasado proceso electoral.

Incluso se refiere en la información que hay pruebas y audios del tema. El asunto no pasó desapercibido y el alcalde fijó su postura al decir que se trata de un señalamiento con tintes políticos.

En la aclaración que se hizo, se informó que Gómez llevará el tema al plano legal para que se haga la denuncia formal y las autoridades esclarezcan el asunto.

Con base en lo señalado por el presidente municipal, lo publicado pretende afectar el trabajo que se está realizando en la administración municipal.

Incluso, se agregó que estos señalamientos van orientados hacia la parte política, pero está el compromiso de hacer la rendición de cuentas y de que las acciones sean transparentes.

Continuará con su trabajo

Se insistió que el alcalde buscará, apegado al Estado de Derecho, que haya información precisa sobre las acusaciones pero se adelantó que los trabajos a favor de la población del municipio no se detendrán.

Por la vía legal, se detalló, se conocerá la verdad de la información que se difundió en las redes sociales y de esa manera se defenderá de los dichos señalados en la cobranza pública.