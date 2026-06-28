Realizan colecta de ayuda a Venezuela

Con la finalidad de recolectar ayuda humanitaria que puedan enviar a sus connacionales afectados por los terremotos que devastaron diversas zonas de Venezuela, un grupo de personas provenientes de ese país instalaron un módulo en el parque Bicentenario de Tapachula.

Todos los productos que logren recolectar serán enviados a la Embajada de Venezuela ubicada en la Ciudad de México y desde ahí poder trasladarla al país sudamericano.

Por el momento personas altruistas han llevado ropa y calzado, aunque se requieren también alimentos enlatados, materiales médicos y quirúrgicos, medicamentos, pañales desechables, cubrebocas, alimentos para niños, entre otros.

Joeli Rosal y Jennifer Cruz explicaron que muchas familias resultaron damnificadas a causa de los terremotos, incluyendo familiares de quienes se encuentran en contexto de movilidad en territorio mexicano, por lo que se han organizado para pedir ayuda que puedan enviar a su país.

Respuesta positiva

Reconocieron que ha habido una respuesta solidaria de personas mexicanas y de otras nacionalidades, por lo que pidieron a los gobiernos del estado y federal para que todo lo recolectado en estos días puedan trasladarlo a la Ciudad de México.

El módulo instalado en el parque Bicentenario está en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, por lo que invitaron a quien quiera donar que acuda, aclarando que no están recibiendo dinero en efectivo, solamente productos no perecederos y de uso básico que puedan enviar a su país.